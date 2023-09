ANÁLISE-Petroleiras ficam cautelosas com novas perfurações ante avanço da transição energética

Grupos ambientalistas dizem que a desaceleração do crescimento da produção poderia acelerar a mudança para energias renováveis ​​e reduzir as emissões de carbono. No entanto, a falta de investimento em perfuração pode agravar a escassez de energia nos países pobres e alimentar a inflação, alertaram os executivos de empresas no Congresso Mundial do Petróleo, em Calgary, nesta semana.

"Se não mantivermos algum nível de investimento na indústria, acabaremos por ficar sem oferta, o que leva a preços elevados", afirmou o CEO da Exxon Mobil, Darren Woods. Ele disse que as reservas de petróleo e gás estão se esgotando entre 5% e 7% ao ano e que a produção diminuirá se as empresas pararem de investir para substituí-las.

"As atuais deficiências de transição já estão causando confusão em massa nas indústrias que produzem e/ou dependem de energia", disse o CEO da Aramco, Amin Nasser. "Os planejadores e investidores de longo prazo não sabem que caminho tomar."

Espera-se que o investimento global em exploração e produção atinja 579 bilhões de dólares em 2023, um aumento modesto em relação à média anual de 521 bilhões de dólares entre 2015 e 2022, de acordo com a consultora Rystad Energy. Esse período abrangeu a queda do preço do petróleo de 2014-15 e a pandemia de Covid-19.

O investimento em petróleo e gás atingiu o pico em 2014, com 887 bilhões de dólares.

O investimento parece "estagnado" durante os próximos dois a três anos, e pode começar a cair em 2026, à medida que a adoção de veículos elétricos e as políticas governamentais de emissões começarem a achatar a procura por petróleo, disse Aditya Ravi, vice-presidente sênior de pesquisa upstream da Rystad.