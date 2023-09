Autoridades do Fed veem taxa básica dos EUA em 5,1% ao final de 2024

WASHINGTON (Reuters) - Os formuladores de política monetária dos Estados Unidos esperam que, após uma alta final da taxa básica de juros este ano, para 5,6%, terminem o próximo ano com custos de empréstimo de curto prazo em 5,1%, o que implica menos cortes nos juros do que previam há três meses.

Essa estimativa está de acordo com a mediana de 19 previsões incluídas no mais recente resumo trimestral das projeções das autoridades do Federal Reserve publicado nesta quarta-feira, juntamente com a decisão do Fed de manter sua taxa básica inalterada na faixa de 5,25% a 5,50%.

O ritmo reduzido de flexibilização da política monetária prevista para o próximo ano está em linha com o que autoridades do banco central norte-americano projetam ser um progresso misto em direção à meta de inflação de 2% do Fed.