REPERCUSSÃO-BC volta a cortar Selic em 0,50 p.p. e indica mais reduções da mesma magnitude à frente

NATALIE VICTAL, ECONOMISTA-CHEFE DA SULAMÉRICA INVESTIMENTOS

"No todo, a gente achou que foi um comunicado neutro para o mercado. Na ponta um pouco mais "hawkish", mas em linha com a expectativa. Eles mantiveram o "próximas reuniões," no plural, então, mantiveram o compromisso de manutenção de "pace" para mais de uma reunião.

Por outro lado, não fizeram grandes revisões do cenário de PIB. Mantiveram o diagnóstico de desaceleração gradual à frente e também apresentaram projeções (de inflação) em linha com a mediana das expectativas, mas um pouco mais na ponta "dovish", no sentido de que tinham algumas pessoas que esperavam projeções um pouco mais elevadas. Então, as projeções foram em linha mais com um viés um pouco mais de flexibilização."

JOÃO SAVIGNON, HEAD DE PESQUISA MACROECONÔMICA DA KÍNITRO CAPITAL

"O comunicado foi em linha com as nossas expectativas e as do mercado, mas chamamos atenção para a inserção do debate sobre a importância da execução das metas fiscais. Isso tornou o comunicado ligeiramente mais "hawkish", pois, mesmo não sendo explícito, pode ser interpretado como mais um condicionante para o Copom acelerar o ritmo de cortes de juros à frente."

MATHES SPIESS, ANALISTA DA EMPIRICUS RESEARCH