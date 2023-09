Brasil lida com carga de energia "de verão" no inverno em meio à onda de calor

A estimativa mais atualizada do ONS para a carga de energia em setembro, mês que marca o fim do inverno, é de 74.756 megawatts-médios (MWm), patamar bem acima do normal para o período, quando o indicador costuma ficar abaixo dos 70.000 MWm, conforme dados disponibilizados pelo órgão em seu site.

Se confirmada, a carga aumentaria em mais de 5% ante o mesmo mês do ano passado, ficando próxima do alcançado em fevereiro (74.703 MWm) e março (75.759 MWm) deste ano, também pela série histórica no site do ONS.

Em resposta a questionamento da Reuters, o ONS apontou que o consumo de energia no país deve ser afetado pela mudança do cenário meteorológico nesta semana, com impacto maior do aumento das temperaturas nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, enquanto nas capitais do Nordeste e Norte a tendência é de continuidade das já elevadas temperaturas.

"O calor excessivo não foi registrado apenas nesta segunda quinzena de setembro. No Brasil, as temperaturas registradas em agosto e início de setembro apresentaram valores acima da média histórica em todas as capitais", observou o ONS.

Questionado se a onda de calor desta semana exigiria alguma mudança em suas operações do sistema elétrico, o órgão afirmou que a situação já estava contemplada em seus modelos preditivos que baseiam as decisões de operação das usinas de geração e da transmissão de energia.

"O SIN (Sistema Interligado Nacional) tem uma elevada capacidade instalada de geração, assim como um sistema de transmissão capaz de levar essa geração aos centros de carga de todo país, o que viabiliza o pleno atendimento ao crescimento da demanda", ressaltou.