Caixa e BB reduzem novamente taxas de juros após decisão do Copom

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil informaram nesta quarta-feira que irão reduzir novamente suas taxas de juros após o Banco Central cortar a Selic para 12,75% ao ano.

Pela Caixa, a redução entrará em vigor para clientes pessoa física e jurídica a partir de quinta-feira. No caso do BB, o corte nos juros aos clientes pessoa física também começa na quinta-feira, mas a mudança para as empresas só valerá a partir de sexta-feira.

Com a redução, a Caixa informou que a taxa média de juros no consignado cairá para a partir de 1,55% ao mês, ante 1,61% anteriormente, e o capital de giro para micro e pequenas empresas ficará a partir de 0,99% ao mês, uma diminuição de 0,22 ponto percentual na comparação com a taxa anterior.