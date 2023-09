Caminho para pouso suave do Fed ainda está presente, diz Powell

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que, embora algumas coisas estejam fora do controle do banco central dos Estados Unidos, há uma boa chance de que os aumentos agressivos da taxa básica do Fed não levem a economia norte-americana a uma desaceleração.

“Sempre achei que o pouso suave era uma perspectiva plausível”, afirmou Powell em coletiva de imprensa depois que o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu manter a taxa básica estável, como era esperado.

Nas previsões atualizadas, os formuladores de política monetária ​​da Fed apontaram para um crescimento melhor e uma taxa de desemprego mais baixa, o que indica confiança de que a economia dos EUA resistirá aos aumentos dos juros sem sofrer demais.