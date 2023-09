China se compromete a acelerar adoção de mais medidas econômicas

PEQUIM (Reuters) - A China vai acelerar a adoção de mais medidas para consolidar sua recuperação econômica, informou a mídia estatal CCTV nesta quarta-feira, citando uma reunião do gabinete presidida pelo primeiro-ministro Li Qiang, depois que a economia mostrou sinais preliminares de estabilização.

Com uma enxurrada de medidas de suporte entrando em vigor, a economia chinesa apresentou números melhores do que o esperado no mês passado, incluindo de empréstimos bancários, produção industrial e indicadores de consumo, mas o setor imobiliário instável ainda pesa sobre as perspectivas econômicas.

A China se manterá firme no aprofundamento das reformas e na abertura e mobilizará totalmente o entusiasmo das empresas, disse a CCTV.