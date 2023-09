Dólar recua frente ao real com decisões de política monetária sob holofotes

Na B3, às 9:39 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,24%, a 4,8650 reais.

"Acho que essa queda na abertura agora reflete um quadro de relativa tranquilidade nos mercados internacionais", explicou à Reuters Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital, destacando a ampla expectativa no mercado de que a decisão do Federal Reserve virá sem surpresas, mantendo os juros na faixa atual de 5,25% a 5,50%.

No entanto, "além da decisão, o mercado vai depurar muito atentamente a entrevista do (chair do Fed) Jerome Powell. E, nesse momento, acredito que teremos uma volatilidade acentuada com o mercado buscando decifrar as entrelinhas", disse Bergallo.

A decisão do Fed será divulgada às 15h (horário de Brasília), junto com projeções econômicas atualizadas, e será seguida meia hora depois por coletiva de imprensa de Powell.

Enquanto isso, no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC deve anunciar ao final do dia um segundo corte consecutivo de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, de acordo com visão consensual do mercado monetário e de economistas consultados pela Reuters.

Nesse contexto, vários especialistas disseram que a boa visibilidade quanto à reunião de setembro do Copom é um fator que ajuda a manter o clima de negócios interno favorável à tomada de risco.