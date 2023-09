Eletrobras tem decisão favorável no STJ em ação sobre atraso em linha de transmissão da Chesf

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras informou que a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou um recurso interposto por sua subsidiária Chesf para anular uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) que era desfavorável à companhia em processo sobre atraso na entrega de uma linha de transmissão.

Na ação, a empresa Energia Potiguar Geradora Eólica e outras alegam que o suposto atraso na entrega da linha da Chesf teria prejudicado o escoamento de energia por seus parques eólicos, o que causou prejuízos.

A Chesf chegou a ser condenada em primeira instância nesse processo em 2019, mas conseguiu reverter a decisão com recurso de apelação. Em 2021, porém, a 5ª Turma Cível do TJDFT anulou o julgamento favorável à Chesf, e posteriormente reafirmou sua decisão em nova apreciação do caso no ano passado.