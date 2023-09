Ibovespa fecha em alta e quebra série de perdas com Fed e Copom sob holofote

DESTAQUES

- AZUL PN disparou 11,68%, a 15,11 reais, em dia de recuperação no setor de viagens na bolsa. O Goldman Sachs elevou a recomendação dos papéis da Azul a "compra", afirmando enxergar "uma assimetria positiva entre a expansão do Ebitda (prevista) em 2024 juntamente com um valuation pouco exigente". O preço-alvo passou de 24,30 para 29,90 reais. No caso de Gol, a recomendação "neutra" foi mantida, mas o preço-alvo caiu de 11,50 para 7,60 reais. Ainda assim, GOL PN saltou 6,09%, a 6,79 reais, CVC BRASIL ON fechou com elevação de 7,62%, a 2,4 reais. Até a véspera, esses papéis acumulavam em setembro quedas respectivas de 6,6%, 9% e 10,08%.

- SUZANO ON avançou 4%, a 54,89 reais, após anúncio de que elevará preços de celulose em todos os seus mercados partir de outubro. Para a Ásia, incluindo China, o aumento é de 30 dólares por tonelada e para Europa e Estados Unidos de 50 dólares por tonelada. KLABIN UNIT subiu 3,48%, a 24,06 reais.

- BRASKEM PNA caiu 4,12%, a 22,13 reais, tendo no radar relatório do BTG Pactual cortando a recomendação dos papéis a "neutra", destacando que o crescimento da demanda está ligeiramente abaixo das suas expectativas, mas que a expansão da oferta mais do que compensou essa situação e o mercado agora está com excesso de oferta. Os analistas também citaram que os spreads da Braskem não se recuperaram e o segundo semestre pode ser ainda mais fraco do que a primeira metade do ano.

- VALE ON subiu 0,67%, a 69,31 reais, favorecida pelo movimento dos contratos futuros do minério de ferro na Ásia. O vencimento mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerrou as negociações do dia com alta de 0,5%, a 873,50 iuans (119,69 dólares) por tonelada. Em Cingapura, o contrato de referência subiu 1,4%.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 1,69%, a 27,62 reais, enquanto BRADESCO PN encerrou com acréscimo de 0,41%, a 14,81 reais. No setor financeiro, B3 ON avançou 1,63%, a 13,13 reais, também ajudando.