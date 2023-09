Investimento alemão na China diminui no 1° semestre após pico recorde

Por Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - O investimento direto alemão na China diminuiu no primeiro semestre do ano, embora tenha permanecido próximo de seu pico recorde de 2022 e tenha aumentado como parcela do investimento geral do país no exterior, de acordo com dados oficiais analisados pelo instituto IW.

O investimento na China caiu para 10,31 bilhões de euros no primeiro semestre de 2023, de 12 bilhões de euros no primeiro semestre do ano passado, disse o IW em uma análise compartilhada exclusivamente com a Reuters.