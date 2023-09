Lula diz que encontro com Biden é "renascer" de relação entre Brasil e EUA

A iniciativa conjunta sobre os trabalhadores faz parte de um esforço dos EUA para fortalecer os laços com o Brasil, que tem mantido laços estreitos com a China, o seu principal parceiro comercial, mesmo com o aumento acentuado das tensões entre Pequim e Washington.

Uma autoridade norte-americana disse que os EUA têm sido muito claros sobre suas preocupações sobre supostas violações dos direitos humanos na China, bem como sobre as práticas econômicas e a expansão militar da China, e que discutiria essas questões com o Brasil.

Biden e Lula também discutiram a importância da democracia na Venezuela. Biden delineou uma abordagem passo a passo que poderia proporcionar alívio das sanções dos EUA se a Venezuela tomasse ações concretas que levassem a eleições livres e justas, disse a Casa Branca em comunicado após a reunião.

Os dois líderes também discutiram a importância de continuar a apoiar o Haiti enquanto o país enfrenta uma crise humanitária e de segurança, e Biden instou Lula a apoiar uma missão multinacional de apoio à segurança naquele país, disse a Casa Branca.

No encontro, o mandatário brasileiro afirmou também que a democracia corre cada vez mais perigo no momento geopolítico atual do mundo e afirmou que extremistas se apoiam na negação da política na tentativa de ganhar espaço, apontando que este fenômeno está atualmente acontecendo na Argentina.

No país sul-americano, o candidato de extrema-direita Javier Milei lidera as pesquisas de intenção de voto e tem afirmado que, se for eleito na eleição de outubro, não fará negócios com "comunistas" e "socialistas". Para ele, Lula é um socialista com "vocação totalitária".