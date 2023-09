Minério de ferro sobe, mas problemas no setor imobiliário da China limitam alta

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, depois de serem negociados em uma faixa limitada, já que os sinais de estabilização econômica na China ajudaram a compensar as preocupações com o setor imobiliário em dificuldades no maior produtor de aço do mundo.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 0,5%, a 873,50 iuanes (119,69 dólares) por tonelada.