Powell alerta que previsões do Fed não são um plano de ação

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou nesta quarta-feira que as novas previsões do banco central dos Estados Unidos que mostram que a política monetária permanecerá restritiva por mais tempo não são um plano de ação.

No que diz respeito às novas previsões de juros, "não gostaria de dizer que se trata realmente de um plano", mas em vez disso, as perspectivas refletem a visão das autoridades de que a economia norte-americana terá um desempenho melhor do que esperavam há alguns meses.

Powell, que falou após uma reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto que manteve a taxa básica estável ao mesmo tempo que projetou mais um aumento ainda este ano, disse que as autoridades continuarão a tomar decisões "reunião a reunião" sobre os juros e "estamos preparados para aumentá-los ainda mais, se apropriado".