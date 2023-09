Recursos de follow-on são suficientes para plano de transformação da Casas Bahia, diz presidente

A captação "coloca dinheiro na companhia num momento que minimiza risco de execução, é suficiente para o plano de transformação, e deixou um 'upside' (potencial de ganho) na mesa para o investidor que entrou agora", disse Franklin a jornalistas. O executivo participou de evento em São Paulo sobre o reposicionamento de marca da empresa, com a mudança do nome de Via para Casas Bahia.

Diante do desconto da oferta de ações, e de uma possibilidade de vencimento antecipado de 400 milhões de reais em dívida, a ação da Casas Bahia caiu cerca de 30% em uma semana, embora operasse em alta de 4% nesta tarde na casa do 0,78 real cada.

"Não existe uma apresentação ou uma transação que vai resolver a percepção que o mercado tem sobre a companhia", afirmou ele.

No entanto, para Franklin, a participação de mercado da empresa nos segmentos principais, como eletrodomésticos, móveis e eletroeletrônicos, que agora são novamente o foco do grupo, torna a percepção de risco do mercado sobre a companhia "muito equivocada e muito maior do que a realidade".

A melhora dessa questão, segundo ele, passa por períodos seguidos de resultados consistentes. "Não um trimestre, mas cinco, seis, sete trimestres, entregando o que estamos nos comprometendo a entregar."

Atualmente, a companhia acumula uma série de prejuízos trimestrais.