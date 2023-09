Relator apresenta parecer favorável a marco temporal para terras indígenas na CCJ do Senado

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O senador Marcos Rogério (PL-RO), relator de projeto que estabelece, entre outras coisas, um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, apresentou seu parecer sobre o tema nesta quarta-feira à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A proposta tramita no Senado ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa o polêmico tema que divide de um lado indígenas e o governo Lula e do outro representantes do agronegócio e a bancada ruralista no Congresso Nacional.