Taxas de juros atuais do BCE permitem redução da inflação para a meta, diz Centeno

"As taxas do BCE, da forma como estão hoje, são compatíveis com uma inflação de 2% no médio prazo", disse Centeno.

"Este é o momento para que todos nós tenhamos confiança de que a política monetária seguiu seu curso, a inflação está reduzindo e os fatores que justificaram o aumento da inflação estão se dissipando", acrescentou.

Ele disse que a inflação foi causada por uma recuperação econômica "bastante rápida" após a pandemia e por choques como os impactos da guerra na Ucrânia e do aumento dos preços da energia.

Centeno disse que o BCE "não está prevendo um novo choque energético que poderia vir do aumento dos preços do petróleo, especialmente porque as economias atuais são menos dependentes do petróleo do que eram há alguns anos".

A inflação nos 20 países que compartilham o euro foi de 5,2% em termos anuais em agosto, mais do que o dobro da meta do BCE.

Centeno disse que as decisões do BCE serão tomadas a cada reunião com base nas informações disponíveis.