Taxas futuras caem após decisão do Fed e com mercado à espera do Copom

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas futuras de juros fecharam em baixa nesta quarta-feira em toda a curva a termo, em sintonia com o movimento dos rendimentos dos Treasuries de prazos mais longos na maior parte do dia, em uma sessão marcada pela decisão de política monetária do Federal Reserve, que manteve sua taxa básica, e pela expectativa antes do anúncio do Copom sobre a taxa básica Selic.

As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) cediam desde cedo, acompanhando a queda do rendimento dos Treasuries no exterior, antes da decisão do Fed, marcada para as 15h. Quando a decisão saiu, as taxas seguiram em baixa entre os títulos norte-americanos mais longos e na curva a termo brasileira.