3tentos recebe autorização da ANP para produzir biodiesel no MT

SÃO PAULO (Reuters) - A 3tentos recebeu a autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para a produção de biodiesel em sua nova unidade em Vera, no Mato Grosso, informou a companhia do agronegócio nesta quinta-feira.

A unidade tem capacidade de produção de 1 milhão de litros de biodiesel por dia, o que eleva a capacidade total da companhia para 1,85 milhão de litros por dia, disse a empresa, em comunicado.

A 3tentos, que atua no varejo de insumos agrícolas, originação e trading/industrialização de grãos, farelo, óleo de soja e biodiesel, deve aumentar sua capacidade de processamento de soja com a nova unidade, concluída em junho deste ano.