Ações da China atingem mínima de 10 meses com postura dos EUA

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram ainda mais nesta quinta-feira, uma vez que o sentimento de risco foi afetado depois que o Federal Reserve sinalizou outro aumento da taxa de juros dos Estados Unidos até o final do ano e uma política monetária muito mais apertada durante 2024 do que o esperado anteriormente.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,9%, fechando em seu nível mais baixo desde novembro de 2022, enquanto o índice de Xangai teve baixa 0,77%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,29%.