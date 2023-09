Índices de Wall Street caem mais de 1% com perspectiva de Fed mais agressivo

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street sofreu forte queda nesta quinta-feira, com o apetite por risco dos investidores atenuado por preocupações de que a política monetária restritiva do Federal Reserve permanecerá em vigor por mais tempo do que o previsto.

Os três principais índices de ações dos Estados Unidos caíram mais de 1% e os rendimentos de referência dos Treasuries atingiram o maior nível em 10 anos um dia depois de o chair do Fed, Jerome Powell, alertar que a inflação ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se aproximar da meta de 2% do banco central dos EUA.