Ativista em favela do Rio planta telhados verdes para combater onda de calor

Uma onda de calor incomum no final do inverno nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil pode levar as temperaturas a um recorde sazonal que, segundo os meteorologistas, pode chegar de 40ºC a 45°C nas principais cidades nos próximos dias.

"O projeto se inicia por uma necessidade, pelo fato de eu transpirar muito, a casa ser muito quente. A favela é muito quente. Eu tinha que procurar uma solução", disse Cassiano, que coordena o projeto.

As casas nas favelas geralmente são construídas muito próximas umas das outras, usando sucata como telhado.

Os telhados verdes absorvem o calor e agem como isolantes para as construções, reduzindo a energia necessária para fornecer refrigeração e aquecimento, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.

"Um telhado verde tem diversos benefícios, mas aqui é justamente a atenuação da temperatura. Mas deixa a casa muito mais bonita, traz pássaros e borboletas", disse Cassiano.

Ele selecionou espécies de plantas como a rasteira tradescantia zebrina e suculentas que retêm água para não pesar ou danificar as construções. As plantas precisam ser rupícolas, ou que vivem em rochas, para suportar o calor.