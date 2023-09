Autoridades de política monetária do BCE alertam sobre risco de novos aumentos

"Acho que atingimos o pico da taxa de juros", disse Stournaras, segundo o Boersen-Zeitung, nesta quinta-feira. "Da forma como as coisas estão, presumo que nosso próximo passo será um corte na taxa de juros."

Todas as autoridades de política monetária disseram que esperam que as taxas permanecessem altas por algum tempo, mas divergiram quanto ao momento do primeiro corte, com Stournaras pedindo taxas estáveis por "alguns meses", enquanto Kazaks disse que não esperava nenhum corte no primeiro semestre de 2024.

As taxas devem ser cortadas somente quando as projeções de inflação começarem a ficar consistentemente abaixo da meta de 2% do BCE, argumentou Kazaks.

A expectativa é que a inflação, ainda acima de 5%, permaneça acima de 3% no próximo ano e desacelere para 2,1% em 2025, ficando abaixo da meta apenas no último trimestre desse ano.

Antes de qualquer corte, disse Kazaks, o BCE precisa discutir o futuro de seus esquemas de compra de títulos, incluindo um possível fim antecipado dos reinvestimentos no Programa de Compra de Emergência Pandêmica e o início das vendas definitivas de títulos do Programa de Compra de Ativos.

Wunsch e Kazaks disseram que seu cenário básico para a economia da zona do euro era de um crescimento fraco, e não de uma recessão, como temido por alguns.