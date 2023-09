Autoridades do BCE alertam sobre inflação persistente

"A taxa de inflação na zona do euro também não está se movendo em direção a 2% no ritmo desejado... (e) o núcleo da inflação permanece teimosamente alto e espera-se que caia apenas gradualmente."

Martins Kazaks, chefe do banco central da Letônia, por sua vez, argumentou que o recente aumento nos preços da energia cria um risco de alta para a inflação.

"Na minha opinião, o recente aumento do preço do petróleo não é temporário ou transitório, mas sim uma questão estrutural", disse Kazaks. "Em minha opinião, isso cria riscos de alta para a inflação."

Kazaks disse que estava "bastante satisfeito" com o nível atual das taxas de juros, mas que não estava pronto para descartar outro aumento e que um corte nas taxas no primeiro semestre de 2024, conforme esperado por alguns participantes do mercado, seria prematuro.

"Acho que esperar cortes nas taxas em meados do próximo ano é um pouco cedo demais", disse Kazaks ao Reuters Global Markets Forum.

As taxas devem ser cortadas somente quando as projeções de inflação começarem a ficar consistentemente abaixo da meta de 2% do BCE, argumentou Kazaks.