Banco da Inglaterra interrompe aumentos de juros com desaceleração da economia

Quatro membros - Jon Cunliffe, Megan Greene, Jonathan Haskel e Catherine Mann - votaram para aumentar os juros a 5,5%.

Foi a primeira vez desde dezembro de 2021 que o Banco da Inglaterra não aumentou os custos de empréstimos.

"Há sinais crescentes de algum impacto da política monetária mais apertada sobre o mercado de trabalho e sobre a dinâmica da economia real de forma mais geral", disse o comitê em comunicado.

O banco central reduziu sua previsão de crescimento econômico para o período de julho a setembro para apenas 0,1%, em comparação com a estimativa de agosto de 0,4%, e observou sinais claros de fraqueza no mercado imobiliário.

É provável que o crescimento no restante do ano seja mais fraco do que as previsões anteriores, disse o Banco da Inglaterra.

O crescimento recorde dos salários dos trabalhadores, que tem sido uma grande preocupação para o banco central, não foi sustentado por outras medidas do mercado de trabalho, observou, sugerindo que os autoridades de política monetária do banco central esperam desaceleração em breve.