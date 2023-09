Bancos centrais pelo mundo se unem no discurso de juros "mais altos por mais tempo"

Para os banqueiros centrais, primeiramente castigados por terem chegado tarde para detectar o aumento da inflação pós-pandemia e, em seguida, advertidos por terem exagerado em sua resposta, o prêmio de devolver a economia global a preços estáveis sem recessão está agora à vista.

A tarefa é convencer os mercados financeiros a não desfazerem seu trabalho com apostas em cortes precoces nas taxas de juros e ficarem atentos a novos riscos, como o aumento dos preços do petróleo, enquanto esperam que os governos ajudem com orçamentos que não alimentem ainda mais a inflação.

"Precisaremos manter as taxas de juros altas por tempo suficiente para garantir que o trabalho seja feito", disse o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, nesta quinta-feira, depois que os autoridades de política monetária decidiram manter a principal taxa de juros do país em 5,25%.

As autoridades de política monetária do Federal Reserve tiveram uma mensagem semelhante na quarta-feira. Eles mantiveram a taxa de referência do Fed entre 5,25% e 5,50%, mas enfatizaram que permanecerão firmes em uma luta contra a inflação que, segundo eles, durará até 2026.

Na Europa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, foi inflexível na semana passada ao afirmar que não poderão ser descartados novos aumentos para os 20 países da zona do euro. Os bancos centrais da Noruega e da Suécia sinalizaram que poderão aumentar novamente, e até mesmo o Banco Nacional da Suíça manteve a perspectiva de novos aumentos nas taxas de juros, apesar de a inflação estar em um confortável 1,6%.

O banco central da Turquia confirmou sua tendência "hawkish" (agressivo contra a inflação), enquanto na Ásia o banco central de Taiwan sinalizou a continuidade da política restritiva. O banco central da África do Sul manteve sua taxa básica estável, mas os autoridades de política monetária citaram riscos contínuos para as perspectivas de inflação.