Cid disse em delação que Bolsonaro discutiu golpe com militares após derrota eleitoral, dizem UOL e Globo

(Reuters) - O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro tenente-coronel Mauro Cid disse em delação premiada fechada com a Polícia Federal que Bolsonaro se reuniu com militares de alta patente após sua derrota na eleição presidencial do ano passado para discutir a possibilidade de um golpe de Estado no país, disseram o portal UOL e o jornal O Globo nesta quinta-feira.

De acordo com as reportagens, Cid teria relatado que Bolsonaro levou a militares graduados a minuta de um decreto que convocaria novas eleições e incluiria a prisão de adversários do então presidente.

No início deste mês, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou o acordo de delação premiada firmado por Cid com a Polícia Federal e concedeu liberdade ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.