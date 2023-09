Dólar sobe mais de 1% na esteira de decisão do Fed e de dados de emprego nos EUA

Operador ouvido pela Reuters pontuou que a perspectiva de juros mais altos nos EUA, conforme a sinalização do Fed, e os dados de emprego foram os fatores que definiram a alta do dólar ante o real, deixando em segundo plano a decisão da noite de quarta-feira do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

O colegiado cortou a taxa básica Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% ao ano, e manteve a sinalização de que os cortes nas próximas reuniões também devem ser de meio ponto percentual.

No fim da tarde, o dólar renovou máximas ante o real, em sintonia com a piora das bolsas de ações no exterior e no Brasil. Na máxima da sessão -- pouco antes do fechamento, às 16h58, o dólar à vista foi cotado a 4,9369 reais (+1,16%).

No exterior, o dólar estava muito perto da estabilidade no fim da tarde ante divisas fortes, mas seguia sustentando ganhos ante a maior parte das moedas de emergentes ou exportadores de commodities, como o peso chileno, o peso mexicano e o peso colombiano.

Às 17:19 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,04%, a 105,400.