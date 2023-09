Equinor declara comerciais campos que poderão atender 15% da demanda de gás do Brasil

Em nota, a Equinor ressaltou que os campos desempenharão um papel fundamental no avanço do mercado de gás brasileiro, estimando que eles terão capacidade de atender a 15% da demanda total de gás do Brasil quando estiverem em produção.

"Isso vai contribuir com a segurança energética e o desenvolvimento econômico no país, possibilitando novas oportunidades de emprego localmente", declarou em nota Veronica Coelho, presidente da Equinor no Brasil.

"Os campos são um encaixe estratégico para as ambições da Equinor em um país onde temos uma história sólida e a intenção de fortalecer ainda mais nossa presença", acrescentou Trond Bokn, vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Projetos da companhia norueguesa.

O FPSO do projeto também contará com tecnologia que contribui para uma menor emissão de CO2, por meio de turbinas a gás de ciclo combinado, que combina uma turbina a gás com uma turbina a vapor para aproveitar o excesso de calor que, de outra forma, seria perdido.

(Por Letícia Fucuchima em São Paulo e Marta Nogueira no Rio de Janeiro)