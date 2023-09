Futuros de ferrosos da China caem com clima de risco dominante

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) - Os preços do minério de ferro, do aço e dos ingredientes de fabricação de aço na China caíram nesta quinta-feira, com o sentimento de risco atingido depois que o Federal Reserve dos EUA sinalizou outro aumento da taxa de juros até o final do ano e uma política monetária mais rígida até 2024.

Ao mesmo tempo, os investidores optaram por aguardar os detalhes da promessa da China de acelerar a implementação de mais políticas para consolidar sua recuperação econômica, enquanto o conturbado setor imobiliário do país manteve-os cautelosos.