GM, Ford e Stellantis ficam sob pressão para avanço em negociações com metalúrgicos nos EUA

Fain afirma que as montadoras de Detroit não compartilharam seus lucros com os trabalhadores, optando por enriquecer executivos e investidores.

Na quarta-feira, o presidente da GM, Mark Reuss, rejeitou as alegações do sindicato de que os lucros recordes das montadoras são destinados a alimentar a "ganância corporativa", dizendo que eles foram reinvestidos em veículos elétricos e também em carros movidos a gasolina.

No artigo de opinião publicado no Detroit Free Press, Reuss também chamou de "insustentáveis" as exigências do UAW de um aumento salarial de 40%, sinalizando que os dois lados permanecem distantes. As três montadoras propuseram aumentos de 20% em um período de quatro anos e meio.

Os trabalhadores do UAW também querem acabar com uma estrutura salarial escalonada que, segundo eles, criou uma grande diferença entre os funcionários mais novos e os mais velhos, forçando alguns a trabalhar em dois empregos para sobreviver.

A S&P disse que é altamente provável que as greves durem várias semanas, podendo reduzir o produto interno bruto dos EUA no terceiro trimestre em 0,39% e causar "transtornos" nas cadeias de suprimentos automotivas globais.