Ibovespa recua mais de 2% com aversão a risco global após Fed

DESTAQUES

- VALE ON caiu 2,61%, a 67,50 reais, em dia de queda dos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,9%, a 854 iuanes (116,93 dólares) por tonelada. Na contramão, CSN MINERAÇÃO ON subiu 1,54%, a 4,62 reais.

- PETROBRAS PN recuou 1,55%, a 33,76 reais, em meio às vendas generalizadas na bolsa paulista. No noticiário, a Equinor submeteu à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) as declarações de comercialidade e planos de desenvolvimento para dois campos da concessão do BM-C-33, na Bacia de Campos, que conta com participação da Petrobras. Também no radar, a Rússia proibiu temporariamente exportações de combustíveis diante de escassez.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 2,28%, a 26,99 reais, enquanto BRADESCO PN caiu 3,71%, a 14,26 reais.

- MAGAZINE LUIZA ON perdeu 6,75%, a 2,35 reais, acompanhada na ponta negativa por outros papéis sensíveis ao movimento de taxas de juros, como ações de consumo, com o índice do setor recuando 2,43%. O índice do setor imobiliário fechou em baixa de 3,22%.

- SUZANO ON avançou 2,04%, a 56,01 reais, entre as poucas altas do Ibovespa, um dia após anunciar aumento de preços. No setor, KLABIN UNIT subiu 0,50%, a 24,18 reais.