Kraft Heinz reforça aposta no Brasil com entrada em segmento de pimentas

Outro fator para a escolha foi a frequência de uso do produto. "Nós vimos que pimenta é consumida três vezes mais todos os dias do que o ketchup" no Brasil, afirmou a executiva, citando ainda o fato de ser um item bastante complementar a vários pratos, incluindo dos próprios produtos da marca.

Nesta quinta-feira, a companhia lança oficialmente uma linha com três opções de molhos - Thai, Korean e Mexicana - de diferentes níveis de intensidade, que será produzida por uma empresa terceirizada em Goiás. Mas a gigante dos alimentos não descarta internalizar a produção à frente.

De acordo com o presidente-executivo da Kraft Heinz Brasil, Fernando Rosa, trata-se de uma categoria que a empresa estava "namorando" há um bom tempo no Brasil e que já está presente em prateleiras de outros países.

O executivo afirmou que pimenta é uma parte muito importante do mercado que a empresa agora está começando a entrar com mais força no país. "Nossa aposta é que a pimenta no próximo ano tenha bastante relevância no portfólio, como tem hoje mostarda", afirmou o executivo.

Atualmente, o ketchup, incluindo todas as variações vendidas pela marca, é o carro-chefe no Brasil.

Os novos sabores serão exclusivos ao Brasil, mas o plano é expandir para outros países. "Nós somos o primeiro país a lançar (os três sabores), mas entrará em outros", disse Oliveira, acrescentando que o projeto que envolveu as equipes de chefs e desenvolvimento do Brasil e global durou cerca de oito meses até o lançamento.