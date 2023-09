Lula defende a Zelenskiy negociação por paz duradoura que evite nova "ocupação territorial como fez a Rússia"

"Ninguém vai ter 100% numa guerra, ninguém consegue ganhar tudo. Ou seja, não é apenas a derrota do inimigo, é a construção de uma paz duradoura para que nunca mais aconteça uma ocupação territorial como fez a Rússia", afirmou.

No passado, Lula chegou a irritar lideranças ocidentais ao afirmar que Zelenskiy também era responsável pela guerra, iniciada quando a Rússia invadiu o território da Ucrânia em fevereiro de 2022, e que as potências ocidentais contribuíam para a continuidade do conflito ao fornecer armas à Ucrânia.

Recentemente, no entanto, Lula tem enfatizado a posição oficial da diplomacia brasileira de condenar a violação da integridade territorial ucraniana assim como a imposição unilateral de sanções contra a Rússia. O presidente brasileiro também tem defendido com frequência a formação de um grupo de países sem envolvimento no conflito para mediar negociações de paz.

Mais cedo na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que Lula e Zelenskiy tiveram um "entendimento mútuo e bom" e que a conversa aconteceu "em clima de cooperação".

Ao sair do encontro, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, chegou a afirmar que o encontro servira para "quebrar o gelo" entre os dois chefes de Estado, para em seguida se corrigir: "Não que houvesse gelo para ser quebrado".

"Foi uma conversa agradável e honesta e os dois presidentes hoje entendem as posições um do outro muito melhor", continuou Kuleba.