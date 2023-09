Nasdaq cai mais de 1% pressionado por ações de crescimento após decisão do Fed

A empresa de semicondutores Broadcom tinha queda de 3,9% com a notícia de que os executivos do Google, de propriedade da Alphabet, discutiram a retirada da empresa como fornecedora de chips de inteligência artificial já em 2027.

O banco central dos EUA fez uma pausa amplamente esperada na quarta-feira e revisou as projeções econômicas para cima, com alertas de que a batalha contra a inflação está longe de terminar, provocando uma sessão fraca em Wall Street.

A taxa de juros de referência pode ser elevada mais uma vez em 2023, para um pico de 5,50% a 5,75%, enquanto a política monetária pode permanecer mais apertada do que o esperado durante 2024, mostraram as projeções trimestrais atualizadas do Fed.

Às 11:32 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,40%, a 34.302,07 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,78%, a 4.367,93 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,16%, a 13.313,02 pontos.