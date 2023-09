Paralisação do governo dos EUA se aproxima após republicanos da Câmara bloquearem próprio projeto de gastos

Por David Morgan e Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - A tentativa do presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, de retomar sua agenda de gastos fracassou nesta quinta-feira, quando os republicanos bloquearam pela terceira vez uma votação sobre gastos com defesa, aumentando o risco de uma paralisação do governo em apenas 10 dias.

A Câmara dos Deputados votou por 216 a 212 contra o início do debate de um projeto de lei de 886 bilhões de dólares sobre apropriações de defesa em meio à oposição de um pequeno grupo de republicanos conservadores de linha dura.