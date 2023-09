Perseguir meta fiscal demonstra seriedade do país com contas públicas, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que perseguir a meta fiscal é um sinal de compromisso do governo com as contas públicas do país e frisou a receptividade do Congresso Nacional com as medidas da área econômica do governo.

Após se reunir com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na sede da Fazenda, Haddad foi questionado por jornalistas sobre comunicado do BC da véspera que reforçou a importância da firme persecução das metas fiscais.

"Perseguir meta fiscal, como diz o comunicado, é uma coisa importante, porque demonstra a seriedade do país com as contas públicas", disse o ministro ao deixar o ministério.