Petróleo sobe levemente com proibição de exportação de combustível da Rússia

Por Laura Sanicola

(Reuters) - Os preços do petróleo subiam ligeiramente nas negociações agitadas desta quinta-feira, com altas de até 1 dólar por barril, depois que a proibição russa às exportações de combustíveis tirou o foco dos ventos contrários da economia ocidental, que haviam derrubado os preços em 1 dólar por barril no início da sessão.

Os ganhos foram limitados quando os bancos centrais globais sinalizaram a continuação de uma política restritiva.