Rússia impõe restrições temporárias às exportações de combustível

MOSCOU (Reuters) - A Rússia introduziu restrições temporárias às exportações de gasolina e diesel a fim de estabilizar o mercado interno, informou o governo russo nesta quinta-feira.

O governo não especificou como as restrições funcionariam. O Ministério da Energia russo disse separadamente que elas impediriam as exportações não autorizadas de combustíveis para motores.

Nos últimos meses, a Rússia enfrentou escassez de gasolina e diesel e os preços dos combustíveis no atacado aumentaram devido ao aumento dos preços globais do petróleo e ao enfraquecimento do rublo.