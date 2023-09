Taxas futuras de juros sobem no Brasil sob influência do Fed e de novos dados de emprego nos EUA

No fim da sessão de quarta, esta postura mais hawkish (dura com a inflação) do Fed já havia feito os rendimentos dos Treasuries subirem, mas no Brasil as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) ainda encerraram em baixa, com investidores à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a taxa básica Selic. O colegiado cortou a Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% ao ano, como era largamente esperado.

Nesta quinta-feira, a curva brasileira passou a refletir mais diretamente, já pela manhã, as indicações do Fed na véspera, mesmo porque a decisão do Copom trouxe poucas novidades, mantendo a perspectiva de novos cortes de 0,50 ponto percentual da Selic nos encontros de novembro e dezembro.

O economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano, chamou atenção para o “ajuste modesto” no trecho da curva a termo mais ligado à política monetária de curto prazo -- de fato, a taxa do contrato para janeiro de 2024 ficou próxima da estabilidade e houve leve alta no contrato para janeiro de 2025.

“Nos (contratos) mais longos claramente é o externo”, afirmou, ao analisar a alta das taxas dos DIs. Nos contratos para janeiro de 2027 e janeiro de 2028, por exemplo, o avanço das taxas foi de 12 pontos-base, muito em sintonia com o que era visto entre os Treasuries.

Lá fora, além da decisão do Fed, números do mercado de trabalho norte-americano divulgados pela manhã favoreciam a alta dos rendimentos dos títulos dos EUA.

Às 9h30, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 20.000 na semana encerrada em 16 de setembro, para 201.000, em dado com ajuste sazonal. Economistas consultados pela Reuters previam 225.000 pedidos para a última semana.