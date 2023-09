Tesla quer construir fábrica de sistemas de armazenamento de bateria na Índia

Em reuniões recentes em Nova Délhi, a Tesla propôs apoiar as capacidades de armazenamento de baterias do país com seu "Powerwall", um sistema que pode armazenar energia de painéis solares ou da rede elétrica para uso noturno ou durante interrupções, disseram as fontes que não quiseram ser identificadas porque o assunto é confidencial.

Embora a Tesla busque uma série de incentivos para montar uma fábrica de armazenamento de baterias, as autoridades indianas informaram que as demandas não estariam disponíveis, disse uma das fontes. Porém, o governo poderia ajudar a criar um modelo de negócios justo para a empresa, oferecendo subsídios para os compradores dos produtos, afirmou a fonte.

Embora tanto a Tesla quanto o governo indiano continuem interessados na proposta, e Nova Délhi siga analisando-a, a concretização do plano não é certa, disse a primeira fonte.

A Tesla, o principal porta-voz do governo indiano e o Ministério do Comércio não responderam a pedidos de comentário.

A Índia tem aumentado o fornecimento de eletricidade para cidades e vilarejos, mas ainda enfrenta escassez nos horários de pico devido ao aumento da demanda. O país depende em grande parte da geração de energia baseada em carvão, à medida que tecnologias de armazenamento são caras e ainda não estão difundidas.

O Powerwall da Tesla é uma unidade com cerca de um metro de altura, projetada para ser pendurada em uma garagem ou do lado de fora de uma casa. O produto é voltado para uso doméstico e comercial leve, mas a Tesla poderia pensar em desenvolver soluções maiores para a indústria caso o plano na Índia se concretize, disse a segunda fonte, sem dar mais detalhes.