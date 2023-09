Toshiba diz que oferta de aquisição de US$14 bi da JIP foi bem-sucedida

O acordo coloca a fabricante de eletrônicos de 148 anos de idade em mãos domésticas após anos de batalhas com investidores ativistas estrangeiros. A Toshiba deverá sair da bolsa de valores já em dezembro.

Em março, a Toshiba aceitou a oferta de compra, avaliando o conglomerado industrial em 2 trilhões de ienes (13,5 bilhões de dólares). Embora alguns acionistas estivessem insatisfeitos com o preço, a Toshiba argumentou que não havia perspectiva de uma oferta mais alta ou concorrente.

A Toshiba afirmou que suas relações complexas com várias partes interessadas, incluindo acionistas com opiniões diferentes, prejudicaram as operações comerciais e que uma base estável de acionistas ajudaria a empresa a seguir sua estratégia de longo prazo centrada em serviços digitais de alta margem.

A JIP planeja manter o presidente-executivo Taro Shimada.

Embora não seja muito conhecida no exterior, a JIP esteve envolvida em operações de cisões envolvendo empresas japonesas, incluindo o negócio de câmeras da Olympus e o de laptops da Sony.

O consórcio da JIP inclui 20 empresas japonesas, lideradas pela fabricante de chips Rohm, pela empresa de serviços financeiros Orix e pela Chubu Electric Power.