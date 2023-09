Usinas resistem a baixar preços de aço no Brasil e importação seguirá pressionando, diz Inda

"Provavelmente vamos ter um setembro igual ou mais forte que agosto em importações", disse o presidente do Inda, Carlos Loureiro, a jornalistas.

"Há grande resistência das usinas em reduzir seus preços (no Brasil). Elas estão tentando manter, mas está realmente muito difícil para elas", acrescentou o executivo, citando um quadro de preços abaixo do custo de produção sendo praticado pela China, principal origem das importações nacionais da liga.

Loureiro citou dados mostrando que os preços internacionais do aço caíram de 10 e 64 dólares na China e nos Estados Unidos nas últimas semanas, enquanto o custo de carvão e minério de ferro subiu cerca de 70 dólares, combinação que deve pressionar os produtores de aço nacionais.

Segundo Loureiro, no Sudeste, o preço do aço laminado a quente nacional está 13% a 14% mais alto que o similar importado. Essa diferença, chamada de "prêmio" pelo setor, chega a mais de 30% no Norte do país, afirmou.

O executivo afirmou que a principal entrada de aço importado no Brasil, o porto de São Francisco do Sul (SC) tem cerca de 300 mil toneladas de aço plano aguardando nacionalização e ainda há "muito material chegando pelo o que vemos nos line-ups (programação de navios)".

A situação aliada a uma medida do governo nesta semana que antecipou o fim de redução de imposto de importação de 12 produtos de aço, incluindo bobinas a quente e a frio e chapas zincadas, deve gerar neste mês uma certa corrida para nacionalização do aço que ainda não foi internalizado, disse o presidente do Inda.