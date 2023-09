Vendas de moradias usadas nos EUA caem em agosto; preços sobem

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram inesperadamente em agosto uma vez que a oferta restrita aumentou os preços, e é provável que ocorra um novo declínio em meio ao ressurgimento das taxas hipotecárias.

As vendas de recuaram 0,7% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,04 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira. As vendas de moradias usadas são contabilizadas no fechamento de um contrato.

As vendas do mês passado provavelmente refletiram os contratos assinados em julho, antes do recente aumento das hipotecas, com a popular taxa fixa de 30 anos acima de 7%.