Ações da China têm maior alta em 8 semanas

XANGAI (Reuters) - As ações da China tiveram seu melhor dia em oito semanas nesta sexta-feira, saindo de mínimas de 10 meses diante da expectativa de melhora no crescimento, mas sete semanas consecutivas de vendas líquidas estrangeiras ressaltaram as preocupações econômicas e geopolíticas persistentes em relação ao país.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,81% depois de ter atingido mais cedo o nível mais baixo desde 4 de novembro de 2022. O índice de Xangai subiu 1,55%. Ambos os índices tiveram seu melhor desempenho diário desde 28 de julho.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 2,28%, liderado por ações de tecnologia.