Ações europeias registram queda semanal diante de horizonte de juros mais altos por mais tempo

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira e registraram perdas semanais acentuadas, à medida que investidores ponderavam sobre as perspectivas de as taxas de juros globais permanecerem elevadas por mais tempo.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,31%, a 453,26 pontos, em seu nível mais baixo em mais de uma semana, com o setor de construção e materiais entre os principais declínios, em baixa de 1,0%.