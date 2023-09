Allos acerta venda de 20% do Plaza Sul Shopping por R$120 mi

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - A Allos, resultado da junção da Aliansce Sonae com a brMalls, acertou a venda de 20% do Plaza Sul Shopping, em São Paulo, por 120 milhões de reais, disse a empresa nesta sexta-feira, sem revelar o comprador.

A companhia afirmou que a venda parcial de sua participação no shopping tem "cap rate" (taxa de capitalização) de 8%, baseado no NOI (receita operacional líquida) do empreendimento estimado para este ano, segundo comunicado ao mercado.