Autoridades do Fed sinalizam altas de juros mesmo depois de manterem a taxa estável

Mas nos primeiros comentários públicos desde que o banco central dos Estados Unidos concordou esta semana em manter a sua taxa de referência estável em um intervalo entre 5,25% e 5,50%, a ênfase foi colocada na possibilidade de a taxa básica ainda poder subir e no fato de que a política monetária provavelmente permanecerá restritiva por mais tempo do que o esperado anteriormente.

"A inflação ainda está muito alta e acho que provavelmente será apropriado que o Comitê (Federal de Mercado Aberto) aumente ainda mais os juros e os mantenha em um nível restritivo por algum tempo para retornar a inflação à nossa meta de 2% em tempo hábil", disse a diretora do Fed Michelle Bowman em comentários preparados para um evento dos Banqueiros Comunitários Independentes do Colorado.

“É provável que o progresso na inflação seja lento dado o atual nível de contenção da política monetária”, disse. Ela destacou que, nas projeções das autoridades divulgadas pelo Fed nesta semana, a inflação permanece acima da meta de 2% “pelo menos até o final de 2025”.

Um potencial aumento adicional nos preços da energia, destacou ela, era um risco específico que vale a pena monitorar.

Em comentários separados para a Associação de Banqueiros do Maine, a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse que mais aperto da política monetária "certamente não está fora de questão", embora ela também tenha aconselhado ter "paciência" enquanto o Fed tenta obter o sinal certo de dados de inflação às vezes confusos.

“É muito cedo para ter certeza de que a inflação está em uma trajetória sustentável de volta à meta de 2%”, afirmou Collins, com o crescimento do emprego ainda “acima da tendência” e a inflação elevada em aspectos do setor de serviços ainda representando uma preocupação.