BC do Japão mantém política monetária ultrafrouxa

O banco central não fez nenhuma alteração em sua orientação futura, mantendo a promessa de "tomar medidas adicionais de flexibilização sem hesitação", se necessário - linguagem que alguns participantes do mercado pensaram que poderia ser alterada para assumir um tom mais neutro.

Os mercados estão repletos de especulações de que o Banco do Japão encerrará em breve as taxas negativas e seu teto de rendimento, já que as taxas ultrabaixas do Japão são criticadas por enfraquecer o iene e aumentar os custos de importação.

Dados divulgados nesta sexta-feira mostraram que o núcleo da inflação japonesa atingiu 3,1% em agosto, ficando acima da meta de 2% do banco central pelo 17º mês consecutivo, em um sinal de ampliação das pressões sobre os preços na terceira maior economia do mundo.

No entanto, os autoridades de política monetária do banco central têm afirmado que a inflação pode ser transitória devido a fatores como os preços globais do petróleo, e não refletir uma sólida recuperação na atividade econômica.