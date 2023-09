Belo Monte muda estratégia de comercialização e defende nova remuneração para hidrelétricas

No caso do mercado livre, a Norte Energia alterou sua estratégia de comercialização para explorar toda a garantia física (métrica de quanta energia uma usina pode vender) de Belo Monte, que soma 4.571 megawatts-médios (MWm).

A usina instalada no rio Xingu, com forte sazonalidade das vazões, possui 70% de sua garantia física alocada em contratos do mercado regulado. Do restante, 10% é direcionada a contratos com duas acionistas do empreendimento, Vale e Sinobras, restando 20% para contratos com outras contrapartes no mercado livre.

Antes, a companhia reservava parte da garantia física como uma proteção ao chamado "risco hidrológico" -- quando as hidrelétricas geram abaixo da garantia física e têm que comprar energia no mercado spot --, mas a estratégia deixou de ser rentável, especialmente diante da sobreoferta de energia no Brasil.

"(Mudar a estratégia) tem se mostrado mais exitoso porque a gente aumenta a nossa receita líquida de comercialização", explicou Franklin Miguel, diretor de Regulação e Comercialização da Norte Energia.

"Tínhamos verificado que essa capacidade instalada excessiva (de geração) do sistema brasileiro ia impactar significativamente o preço... Tentamos nos antever, vendendo nossa garantia física ao máximo", acrescentou.

Entre 2021 e 2022, a receita líquida de comercialização da Norte Energia aumentou cerca de 15%, a 5,56 bilhões de reais, sendo que as parcelas referentes a contratos no mercado livre e operações no mercado de curto prazo avançaram 55% e 19%, respectivamente.